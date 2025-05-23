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Рыбин о финале МХЛ: «Каток вместимостью в 1500 зрителей примет решающий матч Кубка Харламова? Полнейший абсурд! Мы хотим развивать хоккей и что получаем?»

Максим Рыбин оценил решение о выборе стадиона для седьмого матча финала МХЛ.

Московский клуб подтвердил, что игра пройдет в ледовом дворце «Сокольники», который 1538 зрителей. Три предыдущих матча финальной серии МХК «Спартак» провел на арене «Мегаспорт».

«Для меня сложившаяся ситуация непонятна.

Почему изначально нельзя было предположить, что в финальной серии будет все семь матчей, а так как МХК «Спартак» финишировал на Западе первым, он будет иметь преимущество своей площадки? Этот вопрос должен был быть решён изначально.

Если все знали, что «Мегаспорт» не сможет принять седьмой матч серии, нужно было заранее искать замену, договариваться с другой ареной.

Не играть же решающий матч на тренировочном катке, откуда нельзя сделать полноценную трансляцию на ТВ.

Мы хотим развивать хоккей, чтобы на него ходили, его смотрели и что получаем теперь?

Каток вместимостью в 1500 зрителей будет принимать решающий матч финала Кубка Харламова? Полнейший абсурд!» – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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