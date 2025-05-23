«Есть ощущение, что «СКА-1946» творит историю. Нашу тройку хотели вывести из строя – так играть нельзя. Проигрывать нужно с достоинством». Лутфуллин о финале МХЛ против «Спартака»
«СКА-1946» стала первой командой в истории МХЛ, которая отыгралась с 0-3 в серии Кубка Харламова. В шестом матче финала петербуржцы обыграли МХК «Спартак» (5:2) и перевели серию в седьмую игру.
«Конечно, есть ощущение, что мы творим историю. Никто не сдавался после счета 0-3 в серии. Продолжали играть и гнуть свою линию. Сейчас нам осталось сделать самый важный и последний шаг.
В третьем периоде нашу первую тройку захотели вывести из строя. Не знаю, была это тренерская установка или ребята сами захотели так сделать. Но так нельзя играть. Проигрывать нужно с достоинством.
Пришлось ребятам драться, мы ответили на это голами. Надо дальше гнуть свою линию.
Думаю, такой грязи дальше не будет. Полагаю, туда поставят лучших судей, чтобы матч был интересным, с голами, а не драками», – сказал нападающий «СКА-1946» Игнат Лутфуллин.
Массовую драку устроили игроки «СКА-1946» и МХК «Спартак». Короткий несколько раз ударил в голову лежащему Кожушко и заводил трибуны