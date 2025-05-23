«Спартак» подтвердил проведение 7-го матча финала МХЛ во дворце «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей

Седьмой матч финала МХЛ пройдет во дворце «Сокольники».

24 мая в 14:00 по московскому времени начнется седьмой матч финальной серии Кубка Харламова между МХК «Спартак» и «СКА-1946 ».

Московский клуб подтвердил, что игра пройдет в ледовом дворце «Сокольники», который 1538 зрителей. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и провели большую часть игр в Кубке Харламова.

Три предыдущих матча финальной серии МХК «Спартак» провел на арене «Мегаспорт».

Как сообщалось , провести седьмой матч серии на этом стадионе не представляется возможным из-за подготовки к концерту рэп-дуэта HammAli & Navai.