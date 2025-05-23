«Спартак» подтвердил проведение 7-го матча финала МХЛ во дворце «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей
Седьмой матч финала МХЛ пройдет во дворце «Сокольники».
24 мая в 14:00 по московскому времени начнется седьмой матч финальной серии Кубка Харламова между МХК «Спартак» и «СКА-1946».
Московский клуб подтвердил, что игра пройдет в ледовом дворце «Сокольники», который 1538 зрителей. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и провели большую часть игр в Кубке Харламова.
Три предыдущих матча финальной серии МХК «Спартак» провел на арене «Мегаспорт».
Как сообщалось, провести седьмой матч серии на этом стадионе не представляется возможным из-за подготовки к концерту рэп-дуэта HammAli & Navai.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал МХК «Спартак»
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