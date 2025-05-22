Агент Радулова о слухах про переход в СКА: «Контракт с «Локомотивом» действует до 31 мая, дальше – будем разговаривать»
Агент Юрий Николаев высказался о возможном переходе Александра Радулова в СКА.
В среду «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» со счетом 4-1 в финальной серии.
Ранее появилась информация, что Радулов перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.
«Только вчера завершился финал Кубка Гагарина, по итогам которого Радулов был удостоен звания MVP турнира. Давайте мы дадим Александру Валерьевичу пару дней отдохнуть, а потом вы все узнаете.
До 31 мая 2025 года у него действует контракт с «Локомотивом», а дальше мы будем разговаривать и принимать совместное решение», – сказал агент Юрий Николаев, представляющий интересы Радулова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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