Агент Радулова о слухах про переход в СКА: «Контракт с «Локомотивом» действует до 31 мая, дальше – будем разговаривать»

Агент Юрий Николаев высказался о возможном переходе Александра Радулова в СКА.

В среду «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» со счетом 4-1 в финальной серии.

Ранее появилась информация , что Радулов перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.

«Только вчера завершился финал Кубка Гагарина, по итогам которого Радулов был удостоен звания MVP турнира. Давайте мы дадим Александру Валерьевичу пару дней отдохнуть, а потом вы все узнаете.

До 31 мая 2025 года у него действует контракт с «Локомотивом », а дальше мы будем разговаривать и принимать совместное решение», – сказал агент Юрий Николаев , представляющий интересы Радулова .

Радулов – MVP плей-офф! Заткнул всех, кто его списывал