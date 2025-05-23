Маккиннон о вылете Канады с ЧМ: «Снимаю шляпу перед датчанами. С нашей стороны недооценки не было. В спорте каждый день случаются сюрпризы»
Нэтан Маккиннон высказался о вылете сборной Канады с ЧМ-2025.
Канадцы завершили выступление на турнире, проиграв сборной Дании (1:2) в 1/4 финала.
«Снимаю шляпу перед датчанами. У них был хороший план на игру, и они его придерживались.
С нашей стороны недооценки не было. Мы очень хорошо начали, обычно так не бывает, если недооцениваешь соперника.
В хоккее бывают странности, в одном матче может произойти все что угодно. В спорте каждый день случаются сюрпризы», – приводит слова форварда сборной Канады Aftonbladet со ссылкой на агентство Ritzau.
Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Aftonbladet
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