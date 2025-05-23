Маккиннон о вылете Канады с ЧМ: «Снимаю шляпу перед датчанами. С нашей стороны недооценки не было. В спорте каждый день случаются сюрпризы»

Нэтан Маккиннон высказался о вылете сборной Канады с ЧМ-2025.

Канадцы завершили выступление на турнире, проиграв сборной Дании (1:2) в 1/4 финала.

«Снимаю шляпу перед датчанами. У них был хороший план на игру, и они его придерживались.

С нашей стороны недооценки не было. Мы очень хорошо начали, обычно так не бывает, если недооцениваешь соперника.

В хоккее бывают странности, в одном матче может произойти все что угодно. В спорте каждый день случаются сюрпризы», – приводит слова форварда сборной Канады Aftonbladet со ссылкой на агентство Ritzau.

Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й

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