Вратарь Дании Дичоу отбил 39 из 40 бросков Канады в 1/4 финала ЧМ-2025. Датчане победили и вышли в полуфинал

Фредерик Дичоу отразил 39 из 40 бросков сборной Канады в 1/4 финала ЧМ-2025.

24-летний голкипер пропустил лишь 1 шайбу – от защитника «Филадельфии» Трэвиса Сэнхайма в 3-м периоде.

Дичоу отбил 97,5% бросков и помог Дании впервые в истории выйти в полуфинал чемпионата мира.

24 мая датчане сразятся со сборной Швейцарии в 1/2 финала.

Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й