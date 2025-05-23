Вратарь Дании Дичоу отбил 39 из 40 бросков Канады в 1/4 финала ЧМ-2025. Датчане победили и вышли в полуфинал
Фредерик Дичоу отразил 39 из 40 бросков сборной Канады в 1/4 финала ЧМ-2025.
24-летний голкипер пропустил лишь 1 шайбу – от защитника «Филадельфии» Трэвиса Сэнхайма в 3-м периоде.
Дичоу отбил 97,5% бросков и помог Дании впервые в истории выйти в полуфинал чемпионата мира.
24 мая датчане сразятся со сборной Швейцарии в 1/2 финала.
Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ИИХФ
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