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Кросби о вылете Канады с ЧМ-2025 после поражения от Дании: «Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Была довольно сложная обстановка, играли против хозяев»

Сидни Кросби высказался о поражении Канады от Дании (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2025.

Канадцы впервые с 2014 года не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Дания, принимающая турнир вместе со Швецией, впервые в истории достигла этой стадии плей-офф.

«Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Не скажу, что сегодня мы провели лучший матч, но все равно нашли способ повести в счете.

Была довольно сложная обстановка, мы играли против хозяев турнира. Мы лидировали и находились в хорошем положении, но все быстро изменилось», – сказал капитан канадцев. 

Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й

😱 Канада вылетела с ЧМ – в 1/4 от Дании! Кросби в шоке

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ИИХФ
logoПиттсбург
logoСидни Кросби
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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