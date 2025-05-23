Кросби о вылете Канады с ЧМ-2025 после поражения от Дании: «Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Была довольно сложная обстановка, играли против хозяев»
Сидни Кросби высказался о поражении Канады от Дании (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2025.
Канадцы впервые с 2014 года не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Дания, принимающая турнир вместе со Швецией, впервые в истории достигла этой стадии плей-офф.
«Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Не скажу, что сегодня мы провели лучший матч, но все равно нашли способ повести в счете.
Была довольно сложная обстановка, мы играли против хозяев турнира. Мы лидировали и находились в хорошем положении, но все быстро изменилось», – сказал капитан канадцев.
Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ИИХФ
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