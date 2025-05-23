Барков-старший о 3 поражениях от «СКА-1946» после 3-0: «Идет от головы, скорее всего. «Спартаку» надо расслабиться, чтобы выигрывать»

Александр Барков объяснил, почему МХК «Спартак» упустил лидерство в финале плей-офф.

В шестом матче красно-белые проиграли «СКА-1946 » (2:5, 3-3). По ходу серии москвичи вели 3-0.

— Эмоционально хороший матч получился. Команды не хотели проигрывать. Нашим ребятам респект, что бились до конца. Пытались исправить положение.

— По первым двум периодам показалось, что просели физически. Связано ли это с поздним вылетом?

— Не думаю, что физически. Скорее психологически. Первый опасный момент был с нашей стороны. Думаю, до второго гола имели абсолютно равную игру. После второго гола был холодный душ, поэтому вам показалось, что просели. Пытались достать эмоции из себя. Все это накладывает эмоциональный срыв в игре. Третий период показал, что у нас хорошая физика.

— Почему упускаете серию?

— Соперник пытается переломить ее, играет агрессивно, чувствует уверенность с каждой игрой. Скорее всего, идет от головы. В какой‑то момент нам надо расслабиться, чтобы выигрывать, — сказал тренер МХК «Спартак ».