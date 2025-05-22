«СКА-1946» обыграл МХК «Спартак» (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии – 3-3. Красно-белые вели 3-0
Продолжается финальная серия плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
«СКА-1946» победил МХК «Спартак» (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии.
МХЛ
Кубок Харламова
Финал
«СКА-1946» – МХК «Спартак» – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
1:0 – 11 Короткий (Поляков, Выдренков)
2:0 – 18 Суздорф (Кол, Короткий)
3:0 – 34 Капчук (Билинчук)
4:0 – 47 Выдренков (Короткий, Филиппов)
4:1 – 48 Гаврилов (Овчинников, Варюшкин), ГБ
5:1 – 50 Нугманов (Кол, Лутфуллин)
5:2 – 51 Гаврилов (Рябов), ГБ
Счет в серии: 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости