«СКА-1946» – 1-я команда в истории МХЛ, отыгравшаяся с 0-3 в серии плей-офф. У петербуржцев 3 победы подряд против МХК «Спартак»

«СКА-1946» первым в истории МХЛ сделал камбэк с 0-3 в серии плей-офф.

Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак » (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии – 3-3. Таким образом, «СКА-1946 » стал первой командой, отыгравшейся с 0-3 в серии плей-офф МХЛ .