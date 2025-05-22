«СКА-1946» – 1-я команда в истории МХЛ, отыгравшаяся с 0-3 в серии плей-офф. У петербуржцев 3 победы подряд против МХК «Спартак»
«СКА-1946» первым в истории МХЛ сделал камбэк с 0-3 в серии плей-офф.
Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак» (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии – 3-3.
Таким образом, «СКА-1946» стал первой командой, отыгравшейся с 0-3 в серии плей-офф МХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба МХЛ
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