Массовую драку устроили игроки «СКА-1946» и МХК «Спартак». Короткий несколько раз ударил в голову лежащему Кожушко и заводил трибуны
«СКА-1946» принимает московский клуб (4:0, третий период) в 6-м матче финала Кубка Харламова.
В начале 3-го периода хоккеисты устроили массовую драку. Форвард петербуржцев Матвей Короткий, защищая партнера, вступил в стычку с нападающим МХК «Спартак» Силантием Кожушко.
Кожушко оказался на льду, после чего Короткий нанес ему несколько ударов в голову. После того, как вмешались судьи, Матвей размахивал руками, заводя болельщиков на трибунах.
По итогам эпизода у МХК «Спартак» удаления получили: Владислав Ухмылов (малый штраф за грубость), Савелий Рыбенок (двойной малый штраф за грубость) и Никита Ракчеев (двойной малый штраф за грубость и малый штраф за оскорбление судей).
В составе «СКА-1946» штраф заработали: Матвей Короткий, Иван Ремезовский и Матвей Поляков (все – двойной малый штраф за грубость).