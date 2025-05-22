«Айлендерс» могут назначить Шенахана в руководство клуба. «Торонто» разрешил провести переговоры со своим президентом
Брендан Шенахан может перейти на работу в «Айлендерс».
«Айлендерс» запросили разрешение на переговоры с президентом «Торонто» на должность в руководстве команды.
«Мэйпл Лифс» разрешили провести переговоры с функционером.
Контракт Брендана Шенахана и канадского клуба рассчитан до 30 июня. Он является президентом «Торонто» с апреля 2014 года.
«Лифс» выходили в плей-офф девять сезонов подряд под руководством Шанахана, но команде ни разу не удалось пройти дальше второго раунда Кубка Стэнли. В этом сезоне команда уступила Флориде (3-4 в серии) во втором раунде.
«Айлендерс» ранее расстались с генеральным менеджером Лу Ламорелло.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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