«Айлендерс» могут назначить Шенахана в руководство клуба. «Торонто» разрешил провести переговоры со своим президентом

Брендан Шенахан может перейти на работу в «Айлендерс».

«Айлендерс » запросили разрешение на переговоры с президентом «Торонто » на должность в руководстве команды.

«Мэйпл Лифс» разрешили провести переговоры с функционером.

Контракт Брендана Шенахана и канадского клуба рассчитан до 30 июня. Он является президентом «Торонто» с апреля 2014 года.

«Лифс» выходили в плей-офф девять сезонов подряд под руководством Шанахана, но команде ни разу не удалось пройти дальше второго раунда Кубка Стэнли. В этом сезоне команда уступила Флориде (3-4 в серии) во втором раунде.

«Айлендерс» ранее расстались с генеральным менеджером Лу Ламорелло.