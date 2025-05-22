Швеция победила Чехию (5:2) и сыграет в полуфинале ЧМ-2025

Швеция обыграла Чехию (5:2) и вышла в полуфинал чемпионата мира-2025.

Форвард «Анахайма » Лео Карлссон отметился дублем, также 2 шайбы на счету Лукаса Рэймонда из «Детройта ».

У нападающего «Рейнджерс» Мики Зибанежада и защитника «Вашингтона » Расмуса Сандина по два голевых паса.

Чехи лишились возможности защитить титул чемпионов мира.