Швеция победила Чехию (5:2) и сыграет в полуфинале ЧМ-2025
Швеция обыграла Чехию (5:2) и вышла в полуфинал чемпионата мира-2025.
Форвард «Анахайма» Лео Карлссон отметился дублем, также 2 шайбы на счету Лукаса Рэймонда из «Детройта».
У нападающего «Рейнджерс» Мики Зибанежада и защитника «Вашингтона» Расмуса Сандина по два голевых паса.
Чехи лишились возможности защитить титул чемпионов мира.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости