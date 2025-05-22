Форвард «Локомотива» Иванов о Никитине: «Чемпионство – полностью его заслуга. Он многому нас научил: как добиваться цели, преодолевать неудачи»
Георгий Иванов заявил, что «Локомотив» стал чемпионом благодаря Игорю Никитину.
В среду ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в финальной серии (4-1).
«Игорю Валерьевичу большая благодарность. Он многое сделал для каждого из нас, многому научил: как добиваться цели, как идти к ней, как преодолевать неудачи.
Чемпионство – полностью его заслуга, эта победа случилась благодаря ему», – сказал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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