Форвард «Локомотива» Иванов о Никитине: «Чемпионство – полностью его заслуга. Он многому нас научил: как добиваться цели, преодолевать неудачи»

Георгий Иванов заявил, что «Локомотив» стал чемпионом благодаря Игорю Никитину.

В среду ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в финальной серии (4-1).

«Игорю Валерьевичу большая благодарность. Он многое сделал для каждого из нас, многому научил: как добиваться цели, как идти к ней, как преодолевать неудачи.

Чемпионство – полностью его заслуга, эта победа случилась благодаря ему», – сказал форвард «Локомотива » Георгий Иванов .