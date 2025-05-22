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Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м: «Верю, что ребята сверху за нами наблюдают, дают нам энергию. Спасибо им большое»

Александр Радулов посвятил победу в плей-офф КХЛ погибшим игрокам «Локомотива».

Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение самолет с хоккеистами «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.

Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2025, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Какие ваши эмоции? Как сложился финал?

– Нам было очень сложно. Трудной была каждая игра, каждая серия. Но мы доказали, чего стоим. Особенно тяжелой получилась финальная серия. Думаю, она понравилась болельщикам. Может, завершилась она не так, как хотели все. Финал мог затянуться на шесть‑семь матчей. Но любая игра могла повернуться как в одну, так в другую сторону.

Нужно отдать должное «Трактору», они провели серию очень серьезно. А нас можно поздравить, мы долго к этому шли. Очень обидное поражение потерпели ребята в финале прошлого года. Но пацаны заслужили в этом году быть снова в финале. И мы уже стали чемпионами!

– Кому вы посвящаете эту победу?

– Конечно же, тем ребятам из «Локомотива», которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году. Я думаю, что весь город, все родные и близкие тех пацанов, которых сейчас с нами нет, болели за нас.

И я все‑таки верю, что погибшие ребята сверху за нами наблюдают и дают нам энергию. Спасибо им большое. Наконец‑то мы это сделали!» – сказал нападающий «Локомотива». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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