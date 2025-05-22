Никитин после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Низкий поклон родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы их чтим и уважаем, это их победа тоже»
Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение самолет с хоккеистами «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.
Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2025, выиграв серию у «Трактора» (4-1).
– Чувствуете себя в Ярославле своим?
– Да, мне здесь очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков. И низкий поклон родителям, родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы приезжали к мемориалу. Мы чтим и уважаем, это и их победа тоже.
– Есть ли понимание о том, что останетесь клубе?
– Сейчас не время об этом говорить. Праздновать пойдем.
– Говорят, что вас заберет ЦСКА.
– Послушайте, мы Кубок Гагарина празднуем или обсуждаем межсезонье?
– В чем ваш секрет побед?
– Это не мой секрет, это парни. Они отдали очень много здоровья, эмоций, сердец, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м: «Верю, что ребята сверху за нами наблюдают, дают нам энергию. Спасибо им большое»