Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Никитин завоевал трофей с 2 разными командами – это не каждому дано, вызывает уважение»
Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Ярославский клуб стал обладателем трофея, выиграв серию у «Трактора» (4-1).
«Поздравляю «Локомотив», всех игроков, руководителей и тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным с победой в Кубке Гагарина.
Это большой успех, Игорь Никитин во второй раз в своей тренерской карьере выиграл Кубок. Это говорит о хорошем качестве и профессионализме.
Завоевать Кубок Гагарина с двумя разными командами не каждому дано, это вызывает уважение. «Локомотив» давно сделал акцент на развитие своей академии и молодых хоккеистов.
Они уделяют этому большое внимание. И сейчас мы видим, что это принесло свои плоды», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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