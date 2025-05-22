Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Никитин завоевал трофей с 2 разными командами – это не каждому дано, вызывает уважение»

Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб стал обладателем трофея, выиграв серию у «Трактора » (4-1).

«Поздравляю «Локомотив», всех игроков, руководителей и тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным с победой в Кубке Гагарина.

Это большой успех, Игорь Никитин во второй раз в своей тренерской карьере выиграл Кубок. Это говорит о хорошем качестве и профессионализме.

Завоевать Кубок Гагарина с двумя разными командами не каждому дано, это вызывает уважение. «Локомотив » давно сделал акцент на развитие своей академии и молодых хоккеистов.

Они уделяют этому большое внимание. И сейчас мы видим, что это принесло свои плоды», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.