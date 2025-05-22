Алексей Морозов: «Полуфиналы и финал плей-офф-2026 также пройдут в мае, потому что нет информации, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде и ЧМ. Готовим календарь»

Алексей Морозов сообщил, что полуфиналы и финал плей-офф-2026 пройдут в мае.

– Насколько решение продлить чемпионат до конца мая оправдало себя, и будет ли следующий сезон также заканчиваться в мае?

– Сейчас уже идет подготовка к следующему сезону, готовим календарь. Полуфиналы и финал плей-офф-2026 также пройдут в мае, потому что нет информации о том, будет ли сборная России участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира. Поэтому мы составляем календарь с учетом мая, болельщикам это понравилось, мы получаем многочисленные положительные отзывы об этом.

Не во всех регионах в этом году повезло с погодой, но во время финала все видели, как фан-зоны работали в Ярославле и Челябинске, автокинотеатры под открытым небом. Это было что-то новое, клубы работают над тем, чтобы людям было интересно болеть.

Мы очень довольны, что есть возможность играть в мае, это помогает популяризировать хоккей, а болельщики могут поддерживать своих как на трибунах, так и за пределами ледовых дворцов, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов .

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет

Триумф «Локомотива» – лучшее, что случалось в КХЛ за последние годы