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Крикунов о кричалках в адрес Ротенберга: «Фанаты «Спартака» проявляют бескультурье не в первый раз. Зрители приходят с детьми, МХЛ должна наказать клуб за хамское поведение»

Владимир Крикунов раскритиковал оскорбительные кричалки фанатов МХК «Спартак».

«СКА-1946» обыграл московскую команду (2:1, 2-3) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.

Во время игры болельщики МХК «Спартак» скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Я бы обратил внимание на то, что сказал Герман Титов на пресс-конференции. Он абсолютно прав, раскритиковав фанатов «Спартака».

Можно как угодно относиться к клубу, но оскорбительные кричалки, в том числе и нецензурные, в адрес команды соперников – это низко. И все это происходило на глазах руководителей КХЛ и МХЛ, которые смотрели за игрой из ложи.

Фанаты «Спартака» проявляют свое бескультурье уже не в первый раз. При этом действия остаются безнаказанными. Так не должно продолжаться, ведь на трибуны приходят зрители с детьми. Оставлять такое хамское поведение безнаказанным никак нельзя.

Лига должна обратить на это внимание и наказать столичный клуб за хамское поведение своих фанатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Фанаты МХК «Спартак» кричали оскорбления в адрес Ротенберга. Тренер СКА снимал их на телефон и призывал скандировать громче

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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