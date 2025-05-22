Каменский о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Долго шли к трофею, особенно после трагедии в 2011-м. Выиграли за тех ребят»

Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор » (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Локомотив», ярославцы долго шли к этому и победили. Все молодцы: и руководство, и хоккеисты. Сезон у них был очень сильный, и они долго ждали эту победу, особенно после той трагедии в 2011 году.

Они выиграли этот кубок за тех ребят, которые погибли тогда», – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский .

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет