Каменский о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Долго шли к трофею, особенно после трагедии в 2011-м. Выиграли за тех ребят»
Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.
Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Поздравляю «Локомотив», ярославцы долго шли к этому и победили. Все молодцы: и руководство, и хоккеисты. Сезон у них был очень сильный, и они долго ждали эту победу, особенно после той трагедии в 2011 году.
Они выиграли этот кубок за тех ребят, которые погибли тогда», – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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