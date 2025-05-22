Никитин о звонке Путина: «Глава государства поздравил «Локомотив», благодарил за то, что мы сделали для Ярославля, для России»
Игорь Никитин заявил, что Владимир Путин поздравил «Локомотив» с чемпионством.
Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Звонил глава государства, всех поздравлял! Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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