Никитин о звонке Путина: «Глава государства поздравил «Локомотив», благодарил за то, что мы сделали для Ярославля, для России»

Игорь Никитин заявил, что Владимир Путин поздравил «Локомотив» с чемпионством.

Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор » (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Звонил глава государства, всех поздравлял! Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин .

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