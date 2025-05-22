  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Путин позвонил Никитину и поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Песков
27

Путин позвонил Никитину и поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Песков

Владимир Путин поздравил «Локомотив» и Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину - главному тренеру ярославского «Локомотива», который победил в Кубке Гагарина.

Это первая победа его клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoКХЛ
Политика
logoИгорь Никитин
logoВладимир Путин
logoЛокомотив
logoТрактор
logoКубок Гагарина
Р-Спорт
logoДмитрий Песков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лучшие! С победой, хоккейные братья!» Футбольный «Локомотив» поздравил команду Никитина с победой в Кубке Гагарина
2сегодня, 20:58
Береглазов – 1-й игрок, завоевавший Кубок Гагарина с 3 клубами: «Локомотивом», «Металлургом» и «Авангардом». Рашит Давыдов – 1-й тренер с 4 трофеями
5сегодня, 20:41
Радулов – MVP плей-офф! Заткнул всех, кто его списывал
14сегодня, 20:27
Главные новости
Никитин после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Низкий поклон родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы их чтим и уважаем, это их победа тоже»
113 минут назад
Кубок Стэнли. «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном» в 1-м матче финала Запада
6045 минут назад
Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м: «Верю, что ребята сверху за нами наблюдают, дают нам энергию. Спасибо им большое»
347 минут назад
Никитин о звонке Путина: «Глава государства поздравил «Локомотив», благодарил за то, что мы сделали для Ярославля, для России»
8сегодня, 21:50
Радулов о переходе в СКА: «Что за чушь? Я ничего не подписывал. Праздную победу «Локомотива» в Кубке Гагарина, ни о чем другом не думаю!»
14сегодня, 21:40
У команд с Запада 8 побед в Кубке Гагарина, с Востока – 7. «Ак Барс» взял еще один титул до разделения КХЛ на конференции
2сегодня, 21:12
Морозов о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Опыт прошлогоднего финала пригодился. КХЛ довольна серией, побиты все рекорды посещаемости»
2сегодня, 20:50
Защитник «Локомотива» Симашев подтвердил, что перейдет в «Юту»
7сегодня, 20:44
Береглазов – 1-й игрок, завоевавший Кубок Гагарина с 3 клубами: «Локомотивом», «Металлургом» и «Авангардом». Рашит Давыдов – 1-й тренер с 4 трофеями
5сегодня, 20:41
Мизулина поздравила «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Думаю, что Ярославль сегодня просто в слезах. Это победа и тех ребят, которых сейчас нет с нами»
9сегодня, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Рашит Давыдов после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Контракт продлевать не буду. С Шестеркиным у меня есть рабочие моменты, во что это выльется – пока не знаю»
24 минуты назад
Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Никитин завоевал трофей с 2 разными командами – это не каждому дано, вызывает уважение»
37 минут назад
Каменский о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Долго шли к трофею, особенно после трагедии в 2011-м. Выиграли за тех ребят»
57 минут назад
Исаев о победе «Локомотива» в Кубке и критике от Гру: «Послужила дополнительной мотивацией. Мы показали максимальную самоотдачу и допустили минимум ошибок»
4сегодня, 21:24
«Лучшие! С победой, хоккейные братья!» Футбольный «Локомотив» поздравил команду Никитина с победой в Кубке Гагарина
2сегодня, 20:58
Агент Радулова после финала Кубка Гагарина: «Александр утер нос скептикам, которые говорили, что уже все, что он уже не тот»
7сегодня, 20:54
Грир о Бобровском: «Когда «Флорида» играет неидеально, он вытаскивает важнейшие броски – именно это приносит нам победы»
сегодня, 18:46
Лоськов и Баринов посетили 5-й матч серии «Локомотив» – «Трактор» в финале Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
Дементьев о сезоне «Салавата»: «Клуб добился результата, у них одни из лучших легионеров в КХЛ, подрастает хорошая молодежь. Козлов сделал огромный шаг вперед»
1сегодня, 17:33
Лемтюгов об ударе Свечникова в голову Бобровскому: «Не верю, что он хотел нанести травму, понервировать – да. Задача – вывести из строя одного из лучших вратарей мира»
4сегодня, 16:52