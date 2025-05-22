Путин позвонил Никитину и поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Песков

Владимир Путин поздравил «Локомотив» и Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор » (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину - главному тренеру ярославского «Локомотива », который победил в Кубке Гагарина.

Это первая победа его клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет