Путин позвонил Никитину и поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Песков
Владимир Путин поздравил «Локомотив» и Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина.
Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину - главному тренеру ярославского «Локомотива», который победил в Кубке Гагарина.
Это первая победа его клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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