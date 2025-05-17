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Казахстан проиграл 4 матча подряд на ЧМ-2025 с общим счетом 5:21, сегодня – 1:8 от Чехии. Дальше – игры с США и Швейцарией

Сборная Казахстана проиграла 4 подряд матча на чемпионате мира-2025.

Команда тренера Олега Болякина уступила сборной Чехии (1:8) в игре группового этапа. Голом в составе казахстанской команды отметился 24-летний форвард Вячеслав Колесников. 

В 1-й игре турнира сборная Казахстана одержала победу над Норвегией (2:1), во 2-й – проиграла Германии (1:4), в 3-й уступила Венгрии (2:4), в 4-й потерпела поражение от Дании (1:5). 

Таким образом, казахстанская сборная проиграла 4 последних матча с общим счетом 5:21. Далее Казахстану предстоят игры против сборных США и Швейцарии. 

Команда Болякина занимает 7-е место в группе В с 3 очками после 5 игр. У Чехии 14 баллов и первое место. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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