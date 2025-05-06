Гру – первый иностранный тренер после Хартли в 2021-м, выведший команду в финал Кубка Гагарина
Гру стал первым за 4 года иностранцем, выведшим команду в финал Кубка Гагарина.
Сегодня «Трактор» под руководством Бенуа Гру обыграл «Динамо» (4:3) в 5-м матче полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и выиграл серию (4-1).
Франкоканадец Гру стал первым иностранцем, выведшим команду в финал Кубка Гагарина, после соотечественника Боба Хартли. В 2021-м «Авангард» под руководством канадца выиграл турнир, победив в финале ЦСКА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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