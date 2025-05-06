Роман Ротенберг: «Все победы «России 25» посвящаются ветеранам ВОВ. Низкий поклон всем, кто воевал за родину против фашистов. У нас мирное небо над головой»

Роман Ротенберг заявил, что все победы «России 25» посвящаются ветеранам ВОВ.

В рамках майского тура сборная обыграла Казахстан (4:1) и дважды проиграла Беларуси (2:4, 7:8 ОТ).

– Посвящаете ли вы победы в текущем туре своей команды героям, павшим за нашу страну в Великой Отечественной войне?

– Да, конечно! Мы об этом говорили на собрании с командой. Пытались это все донести до ребят.

Низкий поклон всем нашим ветеранам. Всем, кто воевал за нашу родину против фашистов. У нас есть мирное небо над головой. За это пожизненная благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны.

И всегда все наши победы посвящаются им. Сейчас особенно, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

Сборная Ротенберга эпично проиграла белорусам: поднялась с -4 и пропустила 8 шайб