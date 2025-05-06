Роман Ротенберг: «Дедушка в период ВОВ работал с собаками, они искали снаряды, прыгали под танки. Мы выросли на фильмах о Великой Отечественной войне, поэтому я все это прекрасно помню»
Роман Ротенберг рассказал, чем занимался его дедушка в период ВОВ.
«Дедушка тогда был маленький. В период Великой Отечественной войны он работал с собаками. Они занимались поиском снарядов и прыгали под танки.
Мы выросли на всех фильмах о Великой Отечественной войне. Поэтому я все это прекрасно помню.
В Советском Союзе конца 80-х годов тот период всегда вспоминали. И сейчас вспоминаем, и дедушку вспоминаем. До слез, от всей души благодарны», – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Все победы «России 25» посвящаются ветеранам ВОВ. Низкий поклон всем, кто воевал за родину против фашистов. У нас мирное небо над головой»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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