Роман Ротенберг: «Мне нравится Гвардиола. У Артеты интересные подходы, Алонсо еще отмечу. Из российских тренеров слежу за Семаком, Слуцким. Мне это интересно с точки зрения личного развития»
Роман Ротенберг рассказал, какие футбольные тренеры ему нравятся.
«В первую очередь, мне нравится Хосеп Гвардиола. У Микеля Артеты в «Арсенале» очень интересные тренерские подходы. Хаби Алонсо еще отмечу, он сейчас переходит как раз в «Реал Мадрид», тоже интересный тренер.
Из российских тренеров я слежу за Сергеем Семаком, конечно, а также за Леонидом Слуцким. За всеми тренерами следим, поскольку у всех есть что-то интересное. Каждый вносит свой вклад.
Мне это интересно с точки зрения личного развития. Тренер должен всегда развиваться – это задача каждого специалиста. Мы учимся каждый день, потому что постоянно сталкиваемся с новыми вызовами», – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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