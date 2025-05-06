Роман Ротенберг: «Мне нравится Гвардиола. У Артеты интересные подходы, Алонсо еще отмечу. Из российских тренеров слежу за Семаком, Слуцким. Мне это интересно с точки зрения личного развития»

Роман Ротенберг рассказал, какие футбольные тренеры ему нравятся.

«В первую очередь, мне нравится Хосеп Гвардиола . У Микеля Артеты в «Арсенале» очень интересные тренерские подходы. Хаби Алонсо еще отмечу, он сейчас переходит как раз в «Реал Мадрид», тоже интересный тренер.

Из российских тренеров я слежу за Сергеем Семаком, конечно, а также за Леонидом Слуцким. За всеми тренерами следим, поскольку у всех есть что-то интересное. Каждый вносит свой вклад.

Мне это интересно с точки зрения личного развития. Тренер должен всегда развиваться – это задача каждого специалиста. Мы учимся каждый день, потому что постоянно сталкиваемся с новыми вызовами», – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг .