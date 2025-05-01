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  • Василевский отразил 87,2% бросков при пропускаемости 3,27 в серии с «Флоридой». У вратаря «Тампы» менее 90% отраженных бросков в третьем плей-офф подряд
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Василевский отразил 87,2% бросков при пропускаемости 3,27 в серии с «Флоридой». У вратаря «Тампы» менее 90% отраженных бросков в третьем плей-офф подряд

Андрей Василевский пропустил пять шайб в пятом матче против «Флориды».

«Тампа» проиграла «Пантерс» (3:6) в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» завершили сезон, проиграв серию со счетом 1-4.

Голкипер команды Андрей Василевский отразил 25 из 30 бросков соперника в пятом матче при 83,3% отраженных бросков.

В пяти матчах этой серии российский вратарь пропустил 16 шайб. В среднем он пропустил 3,27 шайбы за матч, отражая 87,2% бросков.

«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. Статистика Василевского в прошлом плей-офф: средняя пропускаемость – 3,22, коэффициент отраженных бросков – 89,7%. В позапрошлом плей-офф: средняя пропускаемость – 3,56, коэффициент отраженных бросков – 87,5%.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКубок Стэнли
logoАндрей Василевский
logoТампа-Бэй
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