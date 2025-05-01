Кучеров забил 1 гол в 16 последних матчах «Тампы» в Кубке Стэнли. У форварда 0+4 в 5 играх серии с «Флоридой»

Никита Кучеров не забил ни одного гола в серии против «Флориды».

Нападающий «Тампы » не набрал очков в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (3:6).

«Лайтнинг» завершили сезон, проиграв серию со счетом 1-4.

В пятом матче форвард набрал показатель полезности «минус 2», нанес два броска по ворота и провел на льду 23:34 (5:12 – в большинстве).

В этой серии Никита Кучеров ни разу не забил и набрал 4 (0+4) при полезности «0» в пяти матчах.

«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд . За это время команда провела 16 матчей, в которых Кучеров набрал 16 (1+15) очков.

Нападающий стал лучшим бомбардиром этого регулярного чемпионата НХЛ, набрав 121 (37+84) балл в 78 матчах.