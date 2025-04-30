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  • Фетисов об отказах россиянам в нейтральном статусе: «Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают. Позиция государства должна быть такой: возвращение только с флагом и гимном»
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Фетисов об отказах россиянам в нейтральном статусе: «Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают. Позиция государства должна быть такой: возвращение только с флагом и гимном»

Вячеслав Фетисов высказался об отказах россиянам в нейтральном статусе.

«Отказы в нейтральном статусе? Каждый раз подтверждаются мои опасения. Я отстаиваю свою позицию уже который год. Если другие не понимают этого, то это только их проблемы.

Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают. Девочке, поздравившей своих родственников с 23 февраля, отказывают даже в нейтральном статусе.

Считаю, что официальная позиция государства должна быть такой: возвращение только с флагом и гимном. В остальном пусть каждый принимает решение для себя. Хочешь – езжай, подписывай бумаги. Это твое право», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Листуновой не разрешили выступать в нейтральном статусе за поздравление с 23 февраля, это что за хрень? До какого уровня мы должны унижаться, чтобы нам разрешили посоревноваться?»

Гимнастке Лале Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер и участия в концерте ко Дню защитника Отечества
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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