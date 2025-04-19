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  • Вячеслав Фетисов: «Листуновой не разрешили выступать в нейтральном статусе за поздравление с 23 февраля, это что за хрень? До какого уровня мы должны унижаться, чтобы нам разрешили посоревноваться?»
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Вячеслав Фетисов: «Листуновой не разрешили выступать в нейтральном статусе за поздравление с 23 февраля, это что за хрень? До какого уровня мы должны унижаться, чтобы нам разрешили посоревноваться?»

Вячеслав Фетисов высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе.

Напомним, ранее сообщалось, что гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из‑за фотографии с парада на 9 мая. Отметим, что спортсменка принимала участие в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках в марте 2022 года.

– То, что мы поддерживаем наших ребят без флага и гимна, которые едут… Есть какая-то такая разница, нет?

– Кому-то есть, кому-то – нет.

– Ну, потому что разные мнения. Это как раз и весь расчет на то, чтобы нас расколоть. Но сегодня все говорят про рекорд Саши (Овечкина) и в этом мы едины. То есть разделяем эти две истории. Сашей, конечно, мы гордимся, но те, кто под нейтральным флагом, это все-таки другая история.

– Ну, это их мнение. Я тоже его раньше поддерживал. А сегодня ситуация другая. Ну, как? 

Нашей девочке, гимнастке Виктории Листуновой, за то, что она поздравила папу или дедушку с 23 февраля, даже не разрешили выступать в нейтральном статусе. Это что за хрень, простите меня, на самом деле? Это до какого уровня мы должны унижаться, чтобы нам разрешили посоревноваться где-то?

Я считаю, что мы в этой ситуации должны четко для себя понять и не дать возможности манипулировать. Только с флагом и с гимном. Другого не предлагать, как говорится. 

Уже целое поколение наших молодых спортсменов не слышало свой гимн на соревнованиях и не видело флаг. И что изменилось?

Все хуже и хуже условия участия. Проверяют там уже не то, выступаешь ли за ЦСКА или «Динамо», как в свое время, а в соцсетях читают, что ты пишешь. А как же мы той же Листуновой будем смотреть в глаза, когда другие девочки, которые не поздравили в соцсетях своих бабушек и дедушек, поедут выступать, а ее не пустят? Как это?

Это не вызывает у кого-то рассуждения о том, что подчиняйся тем, кто сегодня нас дискредитирует, дискриминирует, и не будь самим собой, и не поддерживай все свои внутренние законы, традиции, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
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Виктория Листунова
спортивная гимнастика
отстранение и возвращение России
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