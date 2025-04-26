Сергачев о матче между Россией и США: «Если президент об этом говорит, думаю, получится организовать. Я хотел бы принять участие»
Михаил Сергачев оценил идею провести матч между командами из России и США.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
– Здорово, что хотят такое провести. Я хотел бы принять участие. Если организуют и позовут, то я обязательно приеду и сыграю.
Правда, пока не знаю, в каком виде это будет сделано. Если президент об этом говорит, то думаю, что получится организовать.
– Кто будет фаворитом?
– Этого уже не знаю, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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