Сергачев о матче между Россией и США: «Если президент об этом говорит, думаю, получится организовать. Я хотел бы принять участие»

Михаил Сергачев оценил идею провести матч между командами из России и США.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ .

– Здорово, что хотят такое провести. Я хотел бы принять участие. Если организуют и позовут, то я обязательно приеду и сыграю.

Правда, пока не знаю, в каком виде это будет сделано. Если президент об этом говорит, то думаю, что получится организовать.

– Кто будет фаворитом?

– Этого уже не знаю, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .