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  • Ротенберг о Никишине и «Каролине»: «Вернется в СКА, когда поймет, что там к нему другое отношение. Будет сконцентрирован на клубе и сборной России, а не на мечтах об НХЛ»
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Ротенберг о Никишине и «Каролине»: «Вернется в СКА, когда поймет, что там к нему другое отношение. Будет сконцентрирован на клубе и сборной России, а не на мечтах об НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Александра Никишина в СКА.

Защитник ранее покинул клуб из Санкт-Петербурга. Он приехал в Северную Америку, но пока не подписал контракт с «Каролиной», несмотря на договоренности.

– Александр Никишин может вернуться в Россию – с ним до сих пор не подписали контракт в «Каролине». Это же унизительная ситуация для лучшего защитника КХЛ.

– Если говорить в целом, то эти Джоны Смиты и их друзья – к сожалению, многие среди них являются обманщиками. Они обманывают и родителей, и игроков, что‑то им обещают.

Поэтому нам надо всегда быть объективными. Я со своей позиции всегда говорю честно игроку – «ты готов» или «ты не готов». У нас с хоккеистом всегда идет разговор с позиции честности.

А потом игрок едет в НХЛ, в Америку или Канаду – и думает, что там к нему будет такое же отношение как у нас в СКА, как у меня – к Никишину… Такого там не будет!

– Почему?

– Потому что для «Каролины» и других клубов НХЛ это только бизнес. Вот сделает игрок одну потерю в средней зоне – и уедет в АХЛ. И неважно, как его зовут: Никишин или Демидов. Там такой подход.

А у нас игрок сделал 10 потерь в средней зоне, и мы ему говорим: «Саша, надо работать. Мы в тебя верим. Ты наш пацан».

То есть другой подход. Хотя мы тоже можем за какие‑то ситуации журить. Но нашей главной задачей было Сашу Никишина развивать. И сейчас он это отношение должен уважать.

А когда он поймет, что там в НХЛ к нему другое отношение, то он вернется в СКА – и мы будем дальше с ним работать, и у него больше не будет потерь в средней зоне, и СКА станет много побеждать.

Потому что Никишин будет полностью сконцентрирован головой на СКА и сборной России, а не на своих мечтах об НХЛ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Каролина» не обеспокоена ситуацией с Никишиным на фоне заявления его агента в России (The Athletic)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Никишин
logoНХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
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logoКаролина
logoСКА
logoИван Демидов
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАХЛ
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