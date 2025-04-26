«Каролина» не обеспокоена ситуацией с Никишиным на фоне заявления его агента в России (The Athletic)
«Каролина» не обеспокоена ситуацией из-за переговоров с Александром Никишиным.
Как сообщает The Athletic, российский хоккеист мог сыграть в плей-офф АХЛ, но «Чикаго Вулвс» проиграл серию «Рокфорду» (0-2), поэтому «Харрикейнс», скорее всего, официально подпишут с ним контракт после этого.
Защитник ранее покинул СКА. Он приехал в Северную Америку, но пока не подписал контракт с «Каролиной», несмотря на договоренности.
Ранее агент Александра Никишина в России Александр Черных раскритиковал действия «Каролины»: «Все в шоке и возмущены. Здравому смыслу их действия не поддаются. Если так будет продолжаться, Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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