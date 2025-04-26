«Каролина» не обеспокоена ситуацией с Никишиным на фоне заявления его агента в России (The Athletic)

«Каролина» не обеспокоена ситуацией из-за переговоров с Александром Никишиным.

Как сообщает The Athletic, российский хоккеист мог сыграть в плей-офф АХЛ, но «Чикаго Вулвс» проиграл серию «Рокфорду» (0-2), поэтому «Харрикейнс», скорее всего, официально подпишут с ним контракт после этого.

Защитник ранее покинул СКА . Он приехал в Северную Америку, но пока не подписал контракт с «Каролиной», несмотря на договоренности .

Ранее агент Александра Никишина в России Александр Черных раскритиковал действия «Каролины»: «Все в шоке и возмущены. Здравому смыслу их действия не поддаются. Если так будет продолжаться, Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен».