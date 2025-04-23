  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Демидове: «Когда мне было 10-11 лет, я следил за Буре, Могильным, Федоровым. Иван – игрок такого же типа. Я не удивлен его игре в первом матче в НХЛ»
35

Ротенберг о Демидове: «Когда мне было 10-11 лет, я следил за Буре, Могильным, Федоровым. Иван – игрок такого же типа. Я не удивлен его игре в первом матче в НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о развитии Ивана Демидова в СКА.

Ранее игрок перешел в «Монреаль».

– Демидов. Вы сыграли большую роль в его развитии. Насколько он хорош как игрок, тренер?

– Я думаю, он один из лучших игроков, которые у меня были. Когда мне было 10-11 лет, я следил за Павлом Буре, Александром Могильным, Сергеем Федоровым, за всеми этими великими игроками, потому что у них было все: взрывная сила, катание, броски, результативность.

Я думаю, что Демидов – это игрок такого же типа, особенный игрок. Когда я увидел его четыре, пять лет назад, мы начали больше общаться друг с другом. Тогда я увидел, что у него большой потенциал, но, конечно, ему нужно было работать над своими навыками. В системе СКА, а также в различных сборных России, в состав которых он входил.

У него много навыков, много таланта. Но, знаете, иногда игрок очень талантливый, но недостаточно жесткий, чтобы стать игроком НХЛ или КХЛ.

Поэтому мы много работали над его «физикой», над его характером, игрой один на один в углах. Он упорно трудился, и я думаю, что прошлым летом он добился большого прогресса.

Он получил травму в МХЛ, когда наша молодежная команда выиграла Кубок Харламова. Он не играл в финале, наша команда победила без него. Мне удалось поговорить с ним несколько раз во время тех игр.

Мы много говорили, и он спросил меня: «Что мне нужно сделать, чтобы стать игроком КХЛ, играть в первой бригаде большинства, играть много минут?» Я ему сказал: «Тебе нужно поработать над «физикой».

Мы дали ему программу летом, он выполнил ее. Теперь он стал намного сильнее. Поэтому я не удивлен его игре в первом матче в НХЛ. Я не уверен, что могу вспомнить хоть одного игрока в истории хоккея, который пришел из нашей лиги, из России, приехал в НХЛ и сыграл много минут в первой игре, забивал, выигрывал битвы. Это что-то особенное. Но я не удивлен, потому что я видел его мастерство.

Кроме того, в КХЛ иногда таким нападающим сложнее играть, потому что там другое судейство. Все разрешено, в КХЛ все разрешено. А с судейством в НХЛ все чище, лучше для техничных игроков и лучше для нападения, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал The Sick Podcast – The Eye Test в YouTube
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoИван Демидов
судьи
logoНХЛ
logoМонреаль
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о серии матчей: «Клубы НХЛ и КХЛ заинтересованы. Это может быть игра сборной России с США или Канадой. Можем сыграть в Абу-Даби, Стамбуле, в Петербурге, где одна из лучших арен в мире»
63сегодня, 13:54
Роман Ротенберг: «Россия удивит Канаду, когда вернется на турниры. Мы приедем и победим. С Демидовым, Никишиным, теми игроками, которые сейчас уезжают в НХЛ»
93сегодня, 12:45
Роман Ротенберг: «Россия и Канада – это классика. Для развития хоккея очень плохо, что мы не участвуем в турнирах. Уверен, скоро это изменится, видим прогресс в политическом плане»
47сегодня, 11:55
Главные новости
Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»
117 минут назад
«Локомотив» – «Авангард». 1:0 – Радулов забил. Онлайн-трансляция
107 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Колорадо» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» против «Эдмонтона»
120 минут назад
«Спартак» ни разу не выходил в полуфинал Кубка Гагарина. Красно-белые вели 3-1 в серии с «Салаватом» и уступили 3-4
5134 минуты назад
Кубок Гагарина. Седьмые матчи серий 2-го раунда. «Локомотив» против «Авангарда», «Спартак» уступил «Салавату»
71438 минут назадLive
«Салават» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2019 года
4245 минут назад
«Салават Юлаев» победил «Спартак» (3:2) в 7-м матче и выиграл серию (4-3). Василевский забил решающий гол на 56-й
11252 минуты назад
Судьи отменили гол «Спартака» в 3-м периоде матча с «Салаватом» из-за офсайда. Через 73 секунды команда Жамнова сравняла счет
1754 минуты назад
Зарплата Подъяпольского в «Динамо» – 70 млн рублей в год. Вратарь продлил контракт на 2 сезона («СЭ»)
12сегодня, 15:58
Депутат Терюшков о письмах Гашека: «Он не выбрал полицию, прокуратуру, потому что его могут обвинить в ложном доносительстве. А МОК и ИИХФ кляузу зарегистрируют, изучат бред сумасшедшего»
6сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о вылете «Ак Барса» во 2-м раунде: «Серьезный удар, клуб претендовал на Кубок Гагарина. Но в прошлом году они еще хуже сыграли в плей-офф»
3сегодня, 15:48
Сушко о Подъяпольском: «За столь короткий срок в «Динамо» он успел доказать свою состоятельность и надежность. Уверен, впереди нас ждет только лучшее»
4сегодня, 14:52
Петржела о Гашеке: «Не хочу говорить о нем. Не нравится его поведение. Мне в России очень нравилось»
7сегодня, 14:26
Болди о передаче Капризова: «Возможно, лучший пас, который я когда-либо видел. Он особенный игрок»
6сегодня, 13:24
Дмитрий Васильев о допуске России на Олимпиаду: «ИИХФ ничего не подтверждает, потому что все находится в стадии переговоров. Думаю, все идет к тому, что наших вернут»
3сегодня, 10:54
Доми о «Торонто» и 2-0 в серии с «Оттавой»: «Мы только начинаем, дальше все будет еще лучше. Игры в гостях – серьезное испытание»
сегодня, 07:40
Тренин во 2-м матче серии с «Вегасом»: 6 хитов, 4 блока и «минус 1» за 9:58
сегодня, 06:45
«Сибирь» продлила контракт с Бутузовым на 2 года. Форвард набрал 117 очков в 194 играх за клуб в регулярках КХЛ в последние 3 сезона
2сегодня, 06:22
Тай и Макс Доми – 5-й в истории НХЛ дуэт отца и сына с победными голами в плей-офф за одну франшизу. Оба забили «Оттаве» за «Торонто»
5сегодня, 05:45
Мэттью Ткачак после 6:2 в 1-м матче серии с «Тампой»: «Я очень соскучился по этим эмоциям и атмосфере. У них отличная команда. Всем во «Флориде» нужно показать себя»
2сегодня, 05:25