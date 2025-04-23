Ротенберг о Демидове: «Когда мне было 10-11 лет, я следил за Буре, Могильным, Федоровым. Иван – игрок такого же типа. Я не удивлен его игре в первом матче в НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о развитии Ивана Демидова в СКА.

Ранее игрок перешел в «Монреаль ».

– Демидов. Вы сыграли большую роль в его развитии. Насколько он хорош как игрок, тренер?

– Я думаю, он один из лучших игроков, которые у меня были. Когда мне было 10-11 лет, я следил за Павлом Буре, Александром Могильным, Сергеем Федоровым, за всеми этими великими игроками, потому что у них было все: взрывная сила, катание, броски, результативность.

Я думаю, что Демидов – это игрок такого же типа, особенный игрок. Когда я увидел его четыре, пять лет назад, мы начали больше общаться друг с другом. Тогда я увидел, что у него большой потенциал, но, конечно, ему нужно было работать над своими навыками. В системе СКА, а также в различных сборных России, в состав которых он входил.

У него много навыков, много таланта. Но, знаете, иногда игрок очень талантливый, но недостаточно жесткий, чтобы стать игроком НХЛ или КХЛ.

Поэтому мы много работали над его «физикой», над его характером, игрой один на один в углах. Он упорно трудился, и я думаю, что прошлым летом он добился большого прогресса.

Он получил травму в МХЛ, когда наша молодежная команда выиграла Кубок Харламова. Он не играл в финале, наша команда победила без него. Мне удалось поговорить с ним несколько раз во время тех игр.

Мы много говорили, и он спросил меня: «Что мне нужно сделать, чтобы стать игроком КХЛ, играть в первой бригаде большинства, играть много минут?» Я ему сказал: «Тебе нужно поработать над «физикой».

Мы дали ему программу летом, он выполнил ее. Теперь он стал намного сильнее. Поэтому я не удивлен его игре в первом матче в НХЛ. Я не уверен, что могу вспомнить хоть одного игрока в истории хоккея, который пришел из нашей лиги, из России, приехал в НХЛ и сыграл много минут в первой игре, забивал, выигрывал битвы. Это что-то особенное. Но я не удивлен, потому что я видел его мастерство.

Кроме того, в КХЛ иногда таким нападающим сложнее играть, потому что там другое судейство. Все разрешено, в КХЛ все разрешено. А с судейством в НХЛ все чище, лучше для техничных игроков и лучше для нападения, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.