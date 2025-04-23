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  • Роман Ротенберг: «Россия и Канада – это классика. Для развития хоккея очень плохо, что мы не участвуем в турнирах. Уверен, скоро это изменится, видим прогресс в политическом плане»
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Роман Ротенберг: «Россия и Канада – это классика. Для развития хоккея очень плохо, что мы не участвуем в турнирах. Уверен, скоро это изменится, видим прогресс в политическом плане»

Роман Ротенберг считает, что Россия скоро вернется на международные турниры.

– Тренер, я много раз говорил в этом шоу: нельзя назвать турнир соревнованием лучших против лучших, если в нем не участвуют русские.  Есть ли у вас какая-либо информация о потенциальном возвращении россиян в международное хоккейное сообщество?

– Я думаю, что для международного хоккея и для развития хоккея очень плохо, что Россия не участвует в турнирах. Это плохо для всех, потому что Россия – Канада – это классика.

Это плохо для болельщиков, для дохода, а также для инвестиций, для доходов от продажи билетов и всего остального, для развития хоккея, для молодых ребят.

Для наших детей важно играть против Канады. Я уверен, что для канадских и американских детей также очень важно играть против России.

Так что я уверен, что это изменится очень скоро. Мы видим прогресс в политическом плане, все меняется. Я думаю, что скоро мы вернемся и будем играть в турнирах лучших против лучших, и Россия станет частью большой хоккейной семьи, – сказал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал The Sick Podcast – The Eye Test в YouTube
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