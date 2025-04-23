Ротенберг о серии матчей: «Клубы НХЛ и КХЛ заинтересованы. Это может быть игра сборной России с США или Канадой. Можем сыграть в Абу-Даби, Стамбуле, в Петербурге, где одна из лучших арен в мире»

Роман Ротенберг считает, что Россия могла бы сыграть с Канадой в Абу-Даби.

– После Турнира четырех наций ходили разговоры о возможной серии выставочных игр между КХЛ и НХЛ. Вы слышали что-нибудь об этом? Как вы думаете, будет ли в этом какой-то прогресс, произойдет ли это?

– Да, я думаю, что это возможно. Конечно, нам нужно обратиться в НХЛ, нам нужно обратиться к Гэри Беттмэну , чтобы разрешил играть. Но я думаю, что все заинтересованы. Клубы НХЛ, клубы КХЛ, мы все хотим играть.

Это может быть игра сборной России со сборной США или Канады в России. Или мы можем сыграть в Абу-Даби, например.

Мы можем сыграть где угодно. Например, сейчас мы обсуждаем турниры в Стамбуле, в Турции. Канадские команды могут прилететь из Канады в Стамбул, а мы прилетим в Стамбул из Москвы, из Санкт-Петербурга. Мы можем сыграть там.

Конечно, в России это может быть Санкт-Петербург, где сейчас находится одна из лучших арен в мире. Она потрясающая, вам стоит приехать и посетить ее. Там очень красиво, она очень похожа на арену «Детройта », но новее, немного больше и с новыми технологиями, – сказал главный тренер СКА , первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.