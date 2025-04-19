Сергей Федотов о стиле «Локомотива»: «Симпатизирую Никитину, но никогда не соглашусь с его моделью. Мне не кажется, что она несет много полезного для развития российского хоккея»

Сергей Федотов считает, что модель «Локомотива» не помогает российскому хоккею.

– Интересно ваше мнение об Игоре Никитине. Вы рассказывали, что он не такой сухой человек, каким кажется.

– У него прекрасное чувство юмора, он очень много улыбается. Очень начитанный, с ним можно говорить не только о хоккее, а о чем угодно. Но нельзя сказать, что он прям рубаха-парень. Игорь немногословный, внимательный, он чаще всего слушает, чем говорит. Главный тренер – это своего рода набор навыков и человеческих качеств, и когда они сходятся, получается хороший тренер. У Игоря это точно есть.

Он очень сильный аналитик, всегда все наблюдает. У меня к нему большие человеческие симпатии, но я никогда не соглашусь с той игровой моделью, которую он ставит. Вот с точки зрения эстетического зрелища это совсем не мой хоккей. Но если «Локомотив» выиграет в этом сезоне, значит, эта модель рабочая и приносит успех.

– А не найдется в этом сезоне такая же команда, как «Металлург», которая остановит «Локомотив»?

– Скажу немножко крамольную мысль. От души всем желаю удачи, потому что если человек работал и добился успеха, значит он этого заслужил. Но мне не кажется, что для развития российского хоккея такая модель несет много полезного. Этот стиль игры ближе к финскому.

Но опять же это имеет место быть, в «Локомотиве » у Никитина получается, и очень здорово, – сказал комментатор и бывший скаут сборной России.