Пьянич о том, что он не знает Овечкина: «Мне так стыдно – думал, что это футболист какой-то. Александр настолько важен в России, большая легенда»

Миралем Пьянич назвал Александра Овечкина важной личностью для России.

После того, как капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, футболист ЦСКА сказал, что не знает российского хоккеиста.

– Ты правда не знаешь, кто такой Александр Овечкин?

– Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда не смотрел хоккей. Я думал, что это футболист какой-то, и я не знал, что ответить. Я просто сказал: «Слушайте, извините, я не знаю».

На следующий день я прочитал в боснийской газете, что это российский хоккеист, который побил рекорд по количеству голов. И меня спрашивали по этому вопросу.

Он настолько важен в России. Очень сожалею на самом деле. Он большая легенда.

Может быть, у меня будет возможность пойти на хоккей, посмотреть, – сказал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич .