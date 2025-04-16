Пловец Минаков: «Хоккей более драйвовый вид спорта, чем футбол. Смотреть на огромное поле, как просто катают мяч, никто не бегает... Для меня есть только один футбол – американский»

Пловец Андрей Минаков назвал хоккей более драйвовым видом спорта, чем футбол.

– Минспорт опубликовал рейтинг по поводу массового спорта. Плавание – второе после футбола. Ты в это веришь?

– Безусловно. Ведь много детей занимаются плаванием, очень много взрослых занимаются плаванием. Я и сам когда-то пришел в плавание именно чтобы поднять здоровье. Это такой основной фактор для прихода в бассейн.

– Но отрыв от футбола огромный. Догнать нереально.

– В футболе тебе нужен лишь мяч, и ты можешь пойти поиграть просто во дворе. А тут надо в бассейн идти, которых не так все-таки много. Я и сам в детстве в футбол играл. Даже без ворот, без всего.

– Футбол или хоккей, какой вид спорта тебе больше нравится?

– Определенно хоккей. Он более активный, более эмоциональный, мощный, силовой, интересный, а не футбол, где просто катают мяч. Вчера была игра «Локомотива» с «Авангардом» – 2:6, восемь шайб за 60 минут игрового времени.

В то время как в футболе обычно забивают по два-три мяча. И вот это сидеть, смотреть на огромное поле, как просто катают мяч, никто не бегает… Не в обиду тем, кто занимается футболом. Но хоккей для меня более драйвовый вид спорта.

– А американский футбол?

– Да, для меня теперь, кстати, есть только один футбол – американский. Он намного тяжелее для понимания, но мне нравится, что там нужно больше думать, – сказал трехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Минаков .

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