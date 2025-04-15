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  • Юдин о Демидове в НХЛ: «Он должен сказать спасибо СКА и Ротенбергу. Уехал так рано, потому что КХЛ плевать, что у них есть такой хоккеист. Адамчук бьет его головой о лед – ни удаления, ни дисквалификации»
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Юдин о Демидове в НХЛ: «Он должен сказать спасибо СКА и Ротенбергу. Уехал так рано, потому что КХЛ плевать, что у них есть такой хоккеист. Адамчук бьет его головой о лед – ни удаления, ни дисквалификации»

Александр Юдин считает, что Демидов должен сказать спасибо Роману Ротенбергу.

19-летний Иван Демидов забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.

«Очень радостно за дебют Вани. Я нисколько не сомневался в том, что он именно так войдет в НХЛ. Да, нужно еще будет время на адаптацию, но мы сейчас уже убедились, что это форвард мирового уровня.

Я считаю, что через какое-то время должен публично сказать спасибо СКА, партнерам, тренерам и лично Роману Ротенбергу за то, что его подготовили и сделали его игроком, который с ходу может стать лидером в НХЛ.

Но вопрос еще вот в чем: почему он уехал так рано? Наверное, потому, что лиге плевать на то, что у них играет такой хоккеист. Идет плей-офф. Да, это жесткая мужская игра. Адамчук из «Динамо» бьет его головой о лед. Ни удаления, ни дисквалификации – ничего. И партнеры не заступаются, так как им тут же выпишут штраф за грубость или за драку.

Поэтому молодые звезды и уезжают за океан, так как там система настроена на их развитие, на то, что их будут оберегать, а не плевать на них», – сказал экс-защитник СКА и сборной России Александр Юдин.

Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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