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Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче серии, «Спартак» против «Салавата»

«Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня «Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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