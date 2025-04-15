Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче серии, «Спартак» против «Салавата»

«Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня «Спартак » сыграет с «Салаватом Юлаевым ».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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