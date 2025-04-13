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Ирина Роднина: «Не могу сравнить спорт в России и в США. У нас нет ни школьного спорта, ни студенческого»

Ирина Роднина рассказала о различиях российского спорта и американского.

«Я не могу сравнить спорт в Америке и России. У них абсолютно выстроенная система школьного спорта. Для них спорт — социальная программа, здоровье нации, повышенная работоспособность, достижения и продолжительность жизни.

Там выстроена система студенческого спорта. А у нас нет ни школьного спорта (есть только отдельные моменты), ни студенческого, сколько мы туда денег не тратили бы. У нас только есть более-менее система подготовки спортсменов высшей категории, и то не во всех видах спорта. Это разности.

Из преимуществ нашего спорта: система детско-юношеского спорта, которую мы сами придумали и сами развиваем.

А профессиональный спорт не обязательно сравнивать с американским. Если футбол, то он лучше развит в Европе, а в хоккее можно сравнивать с Канадой и Америкой. Везде разные условия», – сказала депутат Госдумы.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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