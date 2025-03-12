Александр Кожевников: «Березкин – самый ценный игрок в КХЛ для меня. В НХЛ он раскроется, когда будет свобода, в «Локомотиве» он играет по заданию»
Александр Кожевников назвал Максима Березкина самым ценным игроком в КХЛ.
23-летний форвард «Локомотива» набрал 40 (14+26) очков в 62 играх текущего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «плюс 19».
«Для меня самый ценный в КХЛ, конечно, Березкин. Мне нравится его игра. Талантливый парень, который раскроется в Национальной хоккейной лиге, когда у него будет свобода.
Сейчас у Никитина он играет по заданию. Голова у него работает, и все качества есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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