  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Кожевников: «Березкин – самый ценный игрок в КХЛ для меня. В НХЛ он раскроется, когда будет свобода, в «Локомотиве» он играет по заданию»
3

Александр Кожевников: «Березкин – самый ценный игрок в КХЛ для меня. В НХЛ он раскроется, когда будет свобода, в «Локомотиве» он играет по заданию»

Александр Кожевников назвал Максима Березкина самым ценным игроком в КХЛ.

23-летний форвард «Локомотива» набрал 40 (14+26) очков в 62 играх текущего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «плюс 19». 

«Для меня самый ценный в КХЛ, конечно, Березкин. Мне нравится его игра. Талантливый парень, который раскроется в Национальной хоккейной лиге, когда у него будет свобода.

Сейчас у Никитина он играет по заданию. Голова у него работает, и все качества есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoАлександр Кожевников
logoМаксим Березкин
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников об «Амуре»: «Найдите патриотов региона, а не временщиков. Команда Могильного давала результат и играла от атаки»
33 марта, 08:49
«Не раз снилось, как «Локомотив» выигрывает Кубок Гагарина». Интервью с Максом Березкиным – новой звездой КХЛ
1320 февраля, 08:20Трибуна
Березкин о «Локо»: «У нас четкое разделение на фанатов «Барсы» и «Реала». После победы каталонцев в Суперкубке Радулов написал Сурину: «Ну че ты, где? Почему трубки не берешь?»
119 февраля, 21:46
Главные новости
Овечкин о Селянне: «Легенда. Мне повезло играть против ребят, которые были суперзвездами в то время»
119 минут назад
НХЛ. «Детройт» примет «Баффало», «Калгари» против «Ванкувера», «Юта» сыграет с «Анахаймом», «Сиэтл» – «Монреаль»
737 минут назад
Генменеджер «Трактора» после 2:6 от «Ак Барса»: «Многие судьи не соответствуют уровню КХЛ. Заметна тенденция: нам дают удаления, в аналогичных эпизодах у соперников свисток молчит»
438 минут назад
У Галимова, Барабанова, Яшкина и Семенова по 50+ очков – впервые в истории «Ак Барса» 4 игрока достигли этой отметки в одной регулярке
52 минуты назад
Кирилл Сафронов о 3 победах СКА кряду: «Стали играть более системно, меньше удаляться, подтянули защиту. Финишировать в топ-4 непросто, но возможно»
2сегодня, 19:36
Гру о 2:6: «Ак Барс» заслужил победу, а «Трактор» заслужил 6 пропущенных шайб. Фукале хорошо провел первый период, если бы не он, мы бы пропустили гораздо больше»
2сегодня, 19:23
«Ак Барс» прервал серию «Трактора» из 4 побед подряд. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
14сегодня, 18:37
КХЛ. «Металлург» победил ЦСКА, «Спартак» обыграл «Ладу», «Ак Барс» забросил 6 шайб «Трактору»
200сегодня, 18:26
Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке КХЛ
7сегодня, 18:23
Порядин об Овечкине: «Саша – великий. Если все мои голы на тренировках посчитать – их будет меньше, чем у него в НХЛ»
2сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Зубов о 2:4 от «Спартака»: «Лада» вторую игру пропускает голы в начале, пацанам тяжело входить в игру. Две шайбы отыграли, могли еще забивать»
сегодня, 20:15
Гатиятулин о 6:2 с «Трактором»: «Ак Барс» продолжает играть в хоккей, который приносит результат. Ломаем стену, выходим из шторма, кураж всегда необходим»
сегодня, 19:50
Щитов о Ничушкине: «Желаю, чтобы черная полоса осталась позади. Валерий – классный игрок, что и доказывает на льду»
сегодня, 19:10
Жамнов о 4:2 с «Ладой»: «Не лучшая игра «Спартака», в концовке потеряли концентрацию. Есть вопросы по поводу некоторых удалений»
1сегодня, 18:58
Рыбин о том, что у Овечкина много шайб в пустые ворота: «Глупости. Рекорд есть рекорд, независимо от того, как забиты голы»
1сегодня, 18:49
Разин о 4:2 с ЦСКА: «Металлург» сыграл не на максимум, но близко к тому, нам очки нужны как воздух. У Михайлиса зуб на Воробьева, может, не знаю»
5сегодня, 18:06
Воробьев о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА наткнулся на здорово играющего Набокова. Мы сделали на одну ошибку больше, соперник лучше реализовал моменты»
5сегодня, 17:45
Крикунов о КХЛ: «Локомотив» выделяется, прет как настоящий локомотив, остальные команды бросает из стороны в сторону»
3сегодня, 15:59
Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве
12сегодня, 15:45
Агент Овечкина о «Динамо»: «Саша еще не принял никакого решения. Но это его родной клуб, всегда в его сердце. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно»
2сегодня, 14:58