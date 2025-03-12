Александр Кожевников: «Березкин – самый ценный игрок в КХЛ для меня. В НХЛ он раскроется, когда будет свобода, в «Локомотиве» он играет по заданию»

Александр Кожевников назвал Максима Березкина самым ценным игроком в КХЛ.

23-летний форвард «Локомотива » набрал 40 (14+26) очков в 62 играх текущего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «плюс 19».

«Для меня самый ценный в КХЛ , конечно, Березкин . Мне нравится его игра. Талантливый парень, который раскроется в Национальной хоккейной лиге, когда у него будет свобода.

Сейчас у Никитина он играет по заданию. Голова у него работает, и все качества есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .