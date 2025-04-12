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  • Генменеджер «Каролины»: «Ротенберг – сильный тренер, работающий над развитием хоккеистов. Он сразу понял, что Никишин обладает талантом для НХЛ – и помог ему подготовиться»
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Генменеджер «Каролины»: «Ротенберг – сильный тренер, работающий над развитием хоккеистов. Он сразу понял, что Никишин обладает талантом для НХЛ – и помог ему подготовиться»

Эрик Тулски назвал Романа Ротенберга сильным тренером.

СКА отступил защитника Александра Никишина в «Каролину» уже в этом сезоне, расторгнув с ним соглашение по обоюдному согласию.

23-летний россиянин подписал соглашение с «Харрикейнс» на два сезона.

– Насколько было важно участие СКА в этом процессе?

– СКА очень помог ему. Роман Ротенберг – сильный тренер, который много работает над развитием своих хоккеистов.

Он сразу понял, что это хоккеист, обладающий талантом для НХЛ, и помог ему подготовиться к переходу в лигу.

Он знал, что это следующий шаг для игрока, и был рад отпустить его и поспособствовать переходу в «Каролину».

Александр был великолепен и принес СКА много успеха. Они будут болеть за него, чтобы он продолжил добиваться успеха, – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Каролины»
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