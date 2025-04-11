Фетисов о замене NHL Europe слова «русские» в речи Овечкина: «От европейских чиновников не приходится ждать хорошего. Они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой»

Вячеслав Фетисов раскритиковал Европу за подмену слов Овечкина после рекорда.

Ранее стало известно , что официальный аккаунт НХЛ в Европе в инстаграме (NHL Europe) заменил слово «russians» в субтитрах к церемониальной речи Овечкина на «watching».

Из-за этого фраза «все фанаты по всему миру, русские – мы сделали это!» в субтитрах читается как «все фанаты по всему миру, которые смотрят».

«Это в очередной раз подтверждение того, что ничего хорошего от европейских спортивных чиновников нам ждать не приходится. Не знаю, для чего это делается. Ведь все видели, что именно сказал Овечкин , его слова транслировали на весь мир.

Слушайте, они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой войны. И нам об этом надо постоянно говорить.

Это, с одной стороны, смешно, а с другой – грустно», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости – хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»