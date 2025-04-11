47

У Задорова родился третий ребенок. Мальчика назвали Златан

У Никиты Задорова из «Бостона» родился сын.

29-летний защитник приехал на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:5) прямо из госпиталя.

Задоров и его жена Александра назвали ребенка Златаном. У пары также есть две дочери: Софи и Стефани.

Российский игрок проводит первый сезон в составе «Брюинс». Его соглашение со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 5 млн долларов рассчитано до конца июня 2030 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Бостона»
logoНикита Задоров
logoНХЛ
светская хроника
logoБостон
logoЧикаго
logoЗлатан Ибрагимович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о российских журналистах: «Каким же мазохизмом нужно страдать, чтобы с утра до вечера писать про НХЛ. Оставьте в талмудах колонки про гонку Овечкина – и достаточно»
277 апреля, 14:55
Задоров против «Каролины»: 9 хитов, передача и «+2» за 20:07. У защитника 18 очков в 76 играх в сезоне при полезности «+17»
86 апреля, 04:46
Задоров подрался с Гринуэем после хита против Томпсона в матче «Бостона» и «Баффало». Это 7-й бой Никиты в сезоне, он лидер НХЛ по штрафу – 133 минуты в 69 играх
3118 марта, 04:00Видео
Главные новости
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Детройтом», «Питтсбург» – с «Нью-Джерси», «Миннесота» против «Калгари»
111 минут назад
Никишин про 3 года в СКА: «Ротенберг сразу дал мне шанс играть на ведущих ролях, выпускал в большинстве. Мы постоянно забивали больше всех в КХЛ, показывали зрелищный хоккей»
1124 минуты назад
Демидов, Никишин и Грицюк ушли из СКА в течение 5 дней после вылета из Кубка Гагарина. Ротенберг говорил, что у них «владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год»
21сегодня, 11:30
Ротенберг об уходе Никишина: «Саша готов попробовать себя в «Каролине», СКА пошел навстречу. В Петербурге он вырос в игрока мирового уровня. Договорились, что будем на связи, продолжим работу»
70сегодня, 11:05Фото
Агент Кузнецова об уходе из СКА: «Ротенберг всегда его поддерживал, Женя благодарен руководству и болельщикам. На его примере многие поняли, что не надо бояться возвращаться в Россию»
42сегодня, 10:39
Никишин расторг контракт со СКА. 23-летний защитник перейдет в «Каролину»
117сегодня, 10:15
Карбери об Овечкине с «Каролиной»: «Он закапывает соперника в форчеке, проходит сквозь него. Когда он провел пару хитов, это дало импульс команде»
2сегодня, 10:08
Кросби сделал бросок на 1 млн долларов мячом для американского футбола. В шоу участвовали Малкин, экс-квотербек НФЛ Ротлисбергер, Снуп Догг и Уиз Халифа
4сегодня, 09:50
Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости – хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»
61сегодня, 09:10
Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы
115сегодня, 08:46Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Авангард». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
157 минут назад
«Салават Юлаев» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
2сегодня, 10:50
Силантьев о сезоне: «Хочу добавить в профессионализме – я меняю мелочи, узнавая что-то новое в подготовке и питании. Важно каждый год становиться лучше»
3сегодня, 09:01
Морис вышел на 3-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу победных матчей в регулярках (915). Он опередил Троца, выше идут Боумэн и Кенневилл
8сегодня, 07:50
Андрей Миронов о «Салавате»: «Хорошая, быстрая команда. Иностранцы много забивают. Разберем все по полочкам, изучим каждого игрока и будем готовы к серии»
10сегодня, 07:35
«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Экс-форвард «Динамо» завершил выступление в плей-офф OHL с 2+4 в 5 играх при полезности «минус 12»
4сегодня, 07:25
Берлев покинул «Сибирь». Форвард набрал 0+1 в 19 матчах за команду в сезоне
3сегодня, 07:05
Салават Юлаев – Спартак – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Гагарина, 11 апреля 2025
4сегодня, 07:01Пользовательская новость
Локомотив – Авангард – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Гагарина, 11 апреля 2025
3сегодня, 07:00Пользовательская новость
Хеллибак с 8-м шатаутом в сезоне, Панарин с 2+1 и Фиала с дублем – звезды дня в НХЛ
4сегодня, 06:40