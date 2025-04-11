У Задорова родился третий ребенок. Мальчика назвали Златан
У Никиты Задорова из «Бостона» родился сын.
29-летний защитник приехал на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:5) прямо из госпиталя.
Задоров и его жена Александра назвали ребенка Златаном. У пары также есть две дочери: Софи и Стефани.
Российский игрок проводит первый сезон в составе «Брюинс». Его соглашение со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 5 млн долларов рассчитано до конца июня 2030 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Бостона»
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