У Задорова родился третий ребенок. Мальчика назвали Златан

У Никиты Задорова из «Бостона» родился сын.

29-летний защитник приехал на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (2:5) прямо из госпиталя.

Задоров и его жена Александра назвали ребенка Златаном. У пары также есть две дочери: Софи и Стефани.

Российский игрок проводит первый сезон в составе «Брюинс ». Его соглашение со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 5 млн долларов рассчитано до конца июня 2030 года.