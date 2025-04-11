Агент Кузнецова об уходе из СКА: «Ротенберг всегда его поддерживал, Женя благодарен руководству и болельщикам. На его примере многие поняли, что не надо бояться возвращаться в Россию»

Агент Евгения Кузнецова поделился подробностями ухода игрока из СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга и 32-летний форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию. До завершения контракта оставалось три года.

– Новость о расторжении контракта Евгения Кузнецова со СКА стала для вас неожиданностью?

– Нам нужно было все обговорить, встретиться лично и понять, что происходит. Просто пресса все это подала в другом формате. Мне нужно было четко понять позицию руководства клуба, мнение Жени. Когда мы все встретились, то поговорили, выслушали друг друга.

Решение было на поверхности, оно получилось совместным, по соглашению сторон. Так что ничего экстраординарного не случилось.

– Как вы с игроком отреагировали на случившееся?

– Женя абсолютно благодарен Санкт-Петербургу, руководству СКА , болельщикам. Какие бы ситуации ни складывались – Роман Борисович [Ротенберг] всегда поддерживал Женю, они находились в диалоге.

Женя увидел, что в России есть такие клубы, как СКА, где все организовано, выстроено и нет никаких проблем.

На его примере многие поняли, что не надо бояться возвращаться в Россию – здесь тоже достойные условия, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Шевченко об уходе Кузнецова из СКА: «Кто виноват? Точно не Ротенберг. У Евгения проблемы с дисциплиной, это помешало закрепиться в основном составе»