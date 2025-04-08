Андронов о рекорде Овечкина: «В чем его «русскость»? Для Гретцки голы не были главными, он создавал нить игры. Александр часто бесполезен, если не забивает»
Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
«Теперь позвольте несколько моих соображений о рекорде и его новом обладателе. Все, вроде, же уже высказались? 🧐 Я рад что 🐑 «закрыл вопрос». Тем более, что в этом сезоне, несмотря на травму, он играет феноменально! 💪🏻
Великий ли он Игрок и Бомбардир (даже Снайпер)? Да, безусловно! Лучше ли он Гретцки? Нет, безусловно, нет! Сравнения, тем более разных эпох – не могут быть объективны (вспомните Марадона vs Месси) 🤷🏼♂️.
Но объективный момент все же имеется – для Гретцки голы никогда не были главной характеристикой. Гретцки создавал нить игры. Овечкин, если не забивает, – часто бесполезен.
Меня очень удивляет настойчивость, с которой говорят о «русскости» этого достижения. В чем она? Это достижение Александра Овечкина. Русскость – в поддержке и вере, но не надо примазываться к самому рекорду. Рекорды Холанда или Йокича – не норвежские и сербские. А их личные… 🙂
По своему типажу Овечкин вообще довольно североамериканский игрок (именно этим объясняются его невнятные порой игры за сборную – наши тренеры просто не знают как такого игрока использовать) 🏒.
Ему очень повезло. С командой, городом, с верой в него владельца, с Бэкстремом… 🙌🏼 И со здоровьем. Оно не лошадиное, оно лосиное! Вспомните, как от него отлетел какой-то блогер в футбольном матче? В НХЛ от него так отлетают много лет… 😑
Так что это Великое достижение Великого игрока. Но я от своих слов не откажусь – и в НХЛ, и среди наших там есть и были игроки круче. Так что радуемся, но с ума не сходим! ☝🏻
Он полностью заслужил свой успех. Книги, фильмы (скоро будут!), вот такие плакаты. Истерик только не надо…» – написал спортивный комментатор Андронов.
«Овечкин – бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда
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