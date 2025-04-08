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Андронов о рекорде Овечкина: «В чем его «русскость»? Для Гретцки голы не были главными, он создавал нить игры. Александр часто бесполезен, если не забивает»

Алексей Андронов не считает, что Александр Овечкин лучше Уэйна Гретцки как игрок.

Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

«Теперь позвольте несколько моих соображений о рекорде и его новом обладателе. Все, вроде, же уже высказались? 🧐 Я рад что 🐑 «закрыл вопрос». Тем более, что в этом сезоне, несмотря на травму, он играет феноменально! 💪🏻

Великий ли он Игрок и Бомбардир (даже Снайпер)? Да, безусловно! Лучше ли он Гретцки? Нет, безусловно, нет! Сравнения, тем более разных эпох – не могут быть объективны (вспомните Марадона vs Месси) 🤷🏼‍♂️. 

Но объективный момент все же имеется – для Гретцки голы никогда не были главной характеристикой. Гретцки создавал нить игры. Овечкин, если не забивает, – часто бесполезен.

Меня очень удивляет настойчивость, с которой говорят о «русскости» этого достижения. В чем она? Это достижение Александра Овечкина. Русскость – в поддержке и вере, но не надо примазываться к самому рекорду. Рекорды Холанда или Йокича – не норвежские и сербские. А их личные… 🙂

По своему типажу Овечкин вообще довольно североамериканский игрок (именно этим объясняются его невнятные порой игры за сборную – наши тренеры просто не знают как такого игрока использовать) 🏒.

Ему очень повезло. С командой, городом, с верой в него владельца, с Бэкстремом… 🙌🏼 И со здоровьем. Оно не лошадиное, оно лосиное! Вспомните, как от него отлетел какой-то блогер в футбольном матче? В НХЛ от него так отлетают много лет… 😑

Так что это Великое достижение Великого игрока. Но я от своих слов не откажусь – и в НХЛ, и среди наших там есть и были игроки круче. Так что радуемся, но с ума не сходим! ☝🏻

Он полностью заслужил свой успех. Книги, фильмы (скоро будут!), вот такие плакаты. Истерик только не надо…» – написал спортивный комментатор Андронов.

«Овечкин – бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoНикола Йокич
logoВашингтон
logoАлексей Андронов
logoУэйн Гретцки
logoЭрлинг Холанд
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