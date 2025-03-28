Защитник «Металлурга» Камалов выпил воды из бутылки Серебрякова после стычки у ворот «Авангарда»
Никита Камалов после стычки попил воды из бутылки вратаря «Авангарда» .
«Металлург» играет с «Авангардом» в матче плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (2:2, 2-й период, 0-1 в серии).
На 18-й минуте игры после броска защитника «Металлурга» Никиты Камалова возникла стычка на пятаке.
Судьи разняли игроков, после чего Камалов взял бутылку вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова и выпил из нее воды.
По итогам стычки по 2 минуты штрафа за грубость получили Камалов и Илья Каблуков.
Фото: скриншот видео на сайте КХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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