Защитник «Металлурга» Камалов выпил воды из бутылки Серебрякова после стычки у ворот «Авангарда»

Никита Камалов после стычки попил воды из бутылки вратаря «Авангарда» .

«Металлург» играет с «Авангардом » в матче плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (2:2, 2-й период, 0-1 в серии).

На 18-й минуте игры после броска защитника «Металлурга » Никиты Камалова возникла стычка на пятаке.

Судьи разняли игроков, после чего Камалов взял бутылку вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова и выпил из нее воды.

По итогам стычки по 2 минуты штрафа за грубость получили Камалов и Илья Каблуков .

Фото: скриншот видео на сайте КХЛ